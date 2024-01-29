У ДПСУ показали, як знищили бліндаж та бронетехніку окупантів у Харківській області

Ураження російської бронетехніки. Фото: скриншот з відео

Українські захисники щодня знищують велику кількість російських окупантів та ворожу військову техніку. Так, прикордонники бригади Гвардії наступу "Сталевий кордон" у Харківській області показали, як працюють по противнику.

Відео опублікувала ДПСУ.

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Прикордонникам бригади Гвардії наступу "Сталевий кордон" вдалося знищити російський бліндаж та піхотинця армії РФ. До того ж вони уразили бронетехніку загарбників.

Нагадаємо, українські військові просунулися в західній частині Запорізької області. Водночас російські сили розширили зону контролю біля ресторану "Царське полювання" на південній околиці Авдіївки.

Також ми писали, що найважча ситуація на фронті наразі спостерігається на Авдіївському та Куп'янському напрямках. Ворог намагається взяти Авдіївку методом м'ясних штурмів, як це було у Бахмуті торік.

Додамо, бої за село Табаївку Харківської області тривають. Наразі воно не захоплене російською армією, запеклі бої тривають.