Обстрел Харькова 29 апреля — возникли масштабные пожары и разрушения

Последствия обстрела Харькова. Фото: ГСЧС Украины

Поздно вечером, 29 апреля, российские оккупанты атаковали Харьков дронами. В результате атаки возникли масштабные пожары и разрушения.

Об этом в Telegram сообщает ГСЧС Украины.

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Последствия обстрелов Харькова 29 апреля вечером

"В результате массированных ударов БпЛА по Харькову разрушены жилые дома, гаражи, объекты инфраструктуры, повреждены автомобили. В разных частях города возникло 10 пожаров. По предварительным данным, пострадали 38 человек", — говорится в сообщении.

В ГСЧС добавили, что на месте работают спасатели, медики, полиция, волонтеры и коммунальные службы. Сейчас продолжаются ликвидация пожаров, разбор завалов и помощь пострадавшим, несмотря на опасность повторных ударов со стороны россиян.

Спасатель на месте происшествия в Харькове. фото: ГСЧС Украины

Напомним, что в ночь с 29 на 30 апреля под атакой вражеских дронов оказался Днепр. В городе раздавались мощные взрывы.

Также мэр Днепра Борис Филатов опубликовал фото последствий атаки. Он уточнил, что из-за вражеской атаки повреждены частные дома, есть пострадавший и погибший.