Обстріл Харкова 29 квітня — виникли масштабні пожежі та руйнування

У ДСНС показали фото наслідків атаки РФ по Харкову
Пізно ввечері, 29 квітня, російські окупанти атакували Харків дронами. Внаслідок атаки виникли масштабні пожежі та руйнування.
Про це у Telegram повідомляє ДСНС України.
Наслідки обстрілів Харкова 29 квітня ввечері
"Внаслідок масованих ударів БпЛА по Харкову зруйновано житлові будинки, гаражі, об’єкти інфраструктури, пошкоджено автомобілі. У різних частинах міста виникло 10 пожеж. За попередніми даними, постраждали 38 осіб", — йдеться у повідомленні.
У ДСНС додали, що на місці працюють рятувальники, медики, поліція, волонтери та комунальні служби. Наразі тривають ліквідація пожеж, розбір завалів і допомога постраждалим попри небезпеку повторних ударів з боку росіян.
Нагадаємо, що в ніч з 29 на 30 квітня під атакою ворожих дронів опинилося Дніпро. У місті лунали потужні вибухи.
Також мер Дніпра Борис Філатов опублікував фото наслідків атаки. Він уточнив, що через ворожу атаку пошкоджено приватні будинки, є постраждалий та загиблий.
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