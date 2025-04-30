Обстріл Харкова 29 квітня — виникли масштабні пожежі та руйнування

Наслідки обстрілу Харкова. Фото: ДСНС України

Пізно ввечері, 29 квітня, російські окупанти атакували Харків дронами. Внаслідок атаки виникли масштабні пожежі та руйнування.

Про це у Telegram повідомляє ДСНС України.

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"Внаслідок масованих ударів БпЛА по Харкову зруйновано житлові будинки, гаражі, об’єкти інфраструктури, пошкоджено автомобілі. У різних частинах міста виникло 10 пожеж. За попередніми даними, постраждали 38 осіб", — йдеться у повідомленні.

У ДСНС додали, що на місці працюють рятувальники, медики, поліція, волонтери та комунальні служби. Наразі тривають ліквідація пожеж, розбір завалів і допомога постраждалим попри небезпеку повторних ударів з боку росіян.

Рятувальник на місці події у Харкові. Фото: ДСНС України

Нагадаємо, що в ніч з 29 на 30 квітня під атакою ворожих дронів опинилося Дніпро. У місті лунали потужні вибухи.

Також мер Дніпра Борис Філатов опублікував фото наслідків атаки. Він уточнив, що через ворожу атаку пошкоджено приватні будинки, є постраждалий та загиблий.