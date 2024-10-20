Как саперы ГСЧС проводят разминирование территорий

В ГСЧС показали кадры разминирования земель на Харьковщине
На деоккупированных территориях Харьковской области идет разминирование сельскохозяйственных земель. Для этого саперы используют специальную технику.
Соответствующие кадры обнародовала пресс-служба ГСЧС в Telegram в воскресенье, 20 октября.
Разминирование Харьковщины
В ГСЧС рассказали, что для более быстрой, эффективной и безопасной очистки территории саперы используют машины механизированного разминирования PT-300 и DOK-ING MV-10. Такая техника гарантирует безопасность саперов во время работы.
Там призвали граждан в случае обнаружения подозрительного предмета немедленно звонить по телефону на номер 101.
Ранее в Минобороны заявили, что в Украине 128 тысяч квадратных километров суши и 14 тысяч квадратных километров акватории загрязнены взрывоопасными предметами.
А в ООН отметили, что для полного разминирования всей территории Украины может понадобиться столетие.
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