Як сапери ДСНС проводять розмінування територій - відео

У ДСНС показали кадри розмінування земель на Харківщині
На деокупованих територіях Харківської області триває розмінування сільськогосподарських земель. Для цього сапери використовують спеціальну техніку.
Відповідні кадри оприлюднила пресслужба ДСНС у Telegram у неділю, 20 жовтня.
Розмінування Харківщини
У ДСНС розповіли, що для швидшого, ефективнішого і безпечнішого очищення території сапери використовують машини механізованого розмінування PT-300 та DOK-ING MV-10. Така техніка гарантує безпеку для саперів під час роботи.
Там закликали громадян у випадку знайдення підозрілого предмета негайно телефонувати на номер 101.
Раніше в Міноборони заявили, що в Україні 128 тисяч квадратних кілометрів суходолу та 14 тисяч квадратних кілометрів акваторії забруднені вибухонебезпечними предметами.
А в ООН зазначили, що для повного розмінування всієї території України може знадобитися століття.
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