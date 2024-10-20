Як сапери ДСНС проводять розмінування територій - відео

Машина для розмінування. Фото: скриншот з відео

На деокупованих територіях Харківської області триває розмінування сільськогосподарських земель. Для цього сапери використовують спеціальну техніку.

Відповідні кадри оприлюднила пресслужба ДСНС у Telegram у неділю, 20 жовтня.

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У ДСНС розповіли, що для швидшого, ефективнішого і безпечнішого очищення території сапери використовують машини механізованого розмінування PT-300 та DOK-ING MV-10. Така техніка гарантує безпеку для саперів під час роботи.

Там закликали громадян у випадку знайдення підозрілого предмета негайно телефонувати на номер 101.

Скриншот допису ДСНС

Раніше в Міноборони заявили, що в Україні 128 тисяч квадратних кілометрів суходолу та 14 тисяч квадратних кілометрів акваторії забруднені вибухонебезпечними предметами.

А в ООН зазначили, що для повного розмінування всієї території України може знадобитися століття.