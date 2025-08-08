Россияне атаковали Харьков — фото последствий

Последствия атаки РФ на Харьков. Фото: ГСЧС/Telegram

Поздно вечером, 7 августа, российские оккупанты ударными беспилотниками атаковали Харьков. В результате вражеского обстрела пострадали двое гражданских, загорелся пожар.

Об этом информирует Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) в пятницу, 8 августа, в Telegram.

Атака РФ на Харьков — что известно о последствиях

В ГСЧС сообщили, что спасатели уже ликвидировали пожар, вызванный российским ударом БпЛА.

В результате атаки РФ на гражданское предприятие в Салтовском районе города возник пожар в четырехэтажном офисном здании: горели конструкции кровли и технического этажа.

Спасатели ликвидируют последствия атаки РФ на Харьков. Фото: ГСЧС/Telegram

Пострадали двое гражданских — мужчина 1959 г.р. и женщина 1962 г.р., которые испытали острую реакцию на стресс.

К ликвидации пожара привлекались 50 спасателей, пиротехнический расчет ГСЧС и 13 единиц техники.

Напомним, что поздно вечером 7 августа в Харькове прогремел по меньшей мере один взрыв, после чего в одном из районов загорелось гражданское предприятие.

Кроме того, в ночь на 8 августа на Киевщине раздавались мощные взрывы — силы ПВО работали по российским дронам.