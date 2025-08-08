Росіяни атакували Харків — фото наслідків

Наслідки атаки РФ на Харків. Фото: ДСНС/Telegram

Пізно ввечері, 7 серпня, російські окупанти ударними безпілотниками атакували Харків. Внаслідок ворожого обстрілу постраждало двоє цивільних, зайнялася пожежа.

Про це інформує Державна служба України з надзвичайних ситуацій (ДСНС) у п'ятницю, 8 серпня, в Telegram.

Атака РФ на Харків — що відомо про наслідки

У ДСНС повідомили, що рятувальники вже ліквідували пожежу, спричинену російським ударом БпЛА.

Внаслідок атаки РФ на цивільне підприємство у Салтівському районі міста виникла пожежа в чотириповерховій офісній будівлі: горіли конструкції покрівлі та технічного поверху.

Рятувальники ліквідовують наслідки атаки РФ на Харків. Фото: ДСНС/Telegram

Постраждали двоє цивільних — чоловік 1959 р.н. та жінка 1962 р.н., які зазнали гострої реакції на стрес.

До ліквідації пожежі залучалися 50 рятувальників, піротехнічний розрахунок ДСНС та 13 одиниць техніки.

Нагадаємо, що пізно ввечері 7 серпня в Харкові пролунав щонайменше один вибух, після чого в одному з районів загорілося цивільне підприємство.

Крім того, в ніч проти 8 серпня на Київщині лунали потужні вибухи — сили ППО працювали по російських дронах.