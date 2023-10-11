В Грозе увеличилось количество жертв в результате обстрела РФ
В Грозе Харьковской области увеличилось количество жертв в результате российского обстрела 5 октября. По состоянию на утро 11 октября известно о 55 погибших.
Об этом сообщил представитель Харьковской областной прокуратуры Дмитрий Чубенко, передает Укринформ.
Жертвы в результате ракетного удара
"По состоянию на данный момент количество погибших в с. Гроза из-за российского ракетного удара увеличилось до 55 человек. За сутки еще две женщины были установлены среди погибших, до этого они считались пропавшими без вести", — рассказал Чубенко.
По его словам, идентификация тел погибших продолжается. Пропавшими без вести числятся три человека.
"Исходя из заявлений родственников о пропавших людях, количество погибших может еще увеличиться до 58 человек. Криминалисты и судебно-медицинские эксперты осуществляют очень кропотливую работу по идентификации погибших. Например, тело одного из мужчин, который находился в эпицентре взрыва, было разорвано минимум на 19 частей", — добавил Чубенко.
Напомним, в четверг, 5 октября, российские террористы обстреляли Купянский район Харьковской области.
Также мы писали, что в кафе в Харьковской области, которое обстреляли российские оккупанты, был поминальный обед в честь погибшего военного. Там находилось около половины жителей села Гроза.
Добавим, Служба безопасности Украины разоблачила предателей, которые скорректировали ракетный удар России по кафе в селе Гроза Харьковской области 5 октября.