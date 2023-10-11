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В Грозе увеличилось количество жертв в результате обстрела РФ

11 октября 2023 11:07
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
В Грозе увеличилось количество жертв в результате обстрела РФ
Правоохранители и жертвы в результате российского удара по кафе в Грозе 5 октября. Фото: t.me/synegubov
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

В Грозе Харьковской области увеличилось количество жертв в результате российского обстрела 5 октября. По состоянию на утро 11 октября известно о 55 погибших.

Об этом сообщил представитель Харьковской областной прокуратуры Дмитрий Чубенко, передает Укринформ.

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"По состоянию на данный момент количество погибших в с. Гроза из-за российского ракетного удара увеличилось до 55 человек. За сутки еще две женщины были установлены среди погибших, до этого они считались пропавшими без вести", — рассказал Чубенко.

По его словам, идентификация тел погибших продолжается. Пропавшими без вести числятся три человека.

"Исходя из заявлений родственников о пропавших людях, количество погибших может еще увеличиться до 58 человек. Криминалисты и судебно-медицинские эксперты осуществляют очень кропотливую работу по идентификации погибших. Например, тело одного из мужчин, который находился в эпицентре взрыва, было разорвано минимум на 19 частей", — добавил Чубенко.

Напомним, в четверг, 5 октября, российские террористы обстреляли Купянский район Харьковской области.

Также мы писали, что в кафе в Харьковской области, которое обстреляли российские оккупанты, был поминальный обед в честь погибшего военного. Там находилось около половины жителей села Гроза.

Добавим, Служба безопасности Украины разоблачила предателей, которые скорректировали ракетный удар России по кафе в селе Гроза Харьковской области 5 октября. 

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