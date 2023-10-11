У Грозі збільшилася кількість жертв внаслідок обстрілу РФ
11 жовтня 2023 11:07
За добу ще дві жінки було встановлено серед загиблих
У Грозі Харківської області збільшилася кількість жертв внаслідок російського обстрілу 5 жовтня. Станом на ранок 11 жовтня відомо про 55 загиблих.
Про це повідомив речник Харківської обласної прокуратури Дмитро Чубенко, передає Укрінформ.
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"Станом на зараз кількість загиблих у с. Гроза через російський ракетний удар збільшилася до 55 людей. За добу ще дві жінки було встановлено серед загиблих, до цього вони вважалися зниклими безвісти", — розповів Чубенко.
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