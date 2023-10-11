У Грозі збільшилася кількість жертв внаслідок обстрілу РФ

За добу ще дві жінки було встановлено серед загиблих

У Грозі Харківської області збільшилася кількість жертв внаслідок російського обстрілу 5 жовтня. Станом на ранок 11 жовтня відомо про 55 загиблих.

Про це повідомив речник Харківської обласної прокуратури Дмитро Чубенко, передає Укрінформ.

Читайте також:

Жертви внаслідок ракетного удару

"Станом на зараз кількість загиблих у с. Гроза через російський ракетний удар збільшилася до 55 людей. За добу ще дві жінки було встановлено серед загиблих, до цього вони вважалися зниклими безвісти", — розповів Чубенко.

Новина доповнюється...