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У Грозі збільшилася кількість жертв внаслідок обстрілу РФ

11 жовтня 2023 11:07
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
У Грозі збільшилася кількість жертв внаслідок обстрілу РФ
За добу ще дві жінки було встановлено серед загиблих
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

У Грозі Харківської області збільшилася кількість жертв внаслідок російського обстрілу 5 жовтня. Станом на ранок 11 жовтня відомо про 55 загиблих.

Про це повідомив речник Харківської обласної прокуратури Дмитро Чубенко, передає Укрінформ.

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"Станом на зараз кількість загиблих у с. Гроза через російський ракетний удар збільшилася до 55 людей. За добу ще дві жінки було встановлено серед загиблих, до цього вони вважалися зниклими безвісти", — розповів Чубенко.

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