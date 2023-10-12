В Грозе снова увеличилось количество жертв в результате удара по кафе

Спасатели ликвидируют последствия российского обстрела Грозы 5 октября. Фото: t.me/synegubov

В Грозе Харьковской области снова увеличилось количество погибших в результате российского удара по кафе. Вчера, 11 октября, в реанимации умерла 53-летняя женщина.

Об этом сообщил глава Харьковской области Олег Синегубов.

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Известно, что жертвами российского обстрела стало 56 человек.

"Количество погибших в результате удара по с. Гроза увеличилось до 56 человек. Вчера вечером в реанимации умерла 53-летняя женщина", — рассказал Синегубов.

Пост Синегубов. Фото: скриншот

Напомним, в четверг, 5 октября, российские террористы обстреляли Купянский район Харьковской области.

В сети показали первые кадры после обстрела кафе в селе Гроза в Харьковской области.

Также мы писали, что в кафе в Харьковской области, которое обстреляли российские оккупанты, был поминальный обед в честь погибшего военного. Там находилось около половины жителей села Гроза.

В результате российского удара по кафе в селе Гроза Харьковской области погибла семья павшего воина, которого поминали местные жители. Они собрались после того, как их позвал сын военного Денис Козырь.

Служба безопасности Украины разоблачила предателей, которые скорректировали ракетный удар России по кафе в селе Гроза Харьковской области 5 октября.