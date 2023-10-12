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У Грозі знову збільшилася кількість жертв внаслідок удару по кафе

12 жовтня 2023 09:55
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
У Грозі знову збільшилася кількість жертв внаслідок удару по кафе
Рятувальники ліквідовують наслідки російського обстрілу Грози 5 жовтня. Фото: t.me/synegubov
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

У Грозі Харківської області знову збільшилася кількість загиблих внаслідок російського удару по кафе. Вчора, 11 жовтня, в реанімації померла 53-річна жінка.

Про це повідомив очільник Харківської області Олег Синєгубов.

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Наразі відомо, що жертвами російського обстрілу стали 56 осіб.

"Кількість загиблих внаслідок удару по с. Гроза збільшилась до 56 осіб. Вчора ввечері в реанімації померла 53-річна жінка", — розповів Синєгубов.

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Допис Синєгубова. Фото: скриншот

Нагадаємо, у четвер, 5 жовтня, російські терористи обстріляли Куп'янський район Харківщини. 

У мережі показали перші кадри після обстрілу кафе в селі Гроза Харківської області. 

Також ми писали, що у кафе в Харківській області, яке обстріляли російські окупанти, був поминальний обід на честь загиблого військового. Там перебувало близько половини мешканців села Гроза.

Внаслідок російського удару по кафе в селі Гроза Харківської області загинула сім'я полеглого воїна, якого поминали місцеві мешканці. Вони зібралися після того, як їх покликав син військового Денис Козир.

Додамо, Служба безпеки України викрила зрадників, які скоригували ракетний удар Росії по кафе у селі Гроза Харківської області 5 жовтня. 

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