Воины ГУР показали боевую работу на Купянском направлении

Уничтоженное здание. Фото: скриншот из видео

В Главном управлении разведки Минобороны Украины показали боевую работу воинов подразделения "Стугна". События происходят на Купянском направлении в Харьковской области.

Видео опубликовала пресс-служба ГУР МО во вторник, 18 февраля.

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Зачистка от российских оккупантов

"Боевая работа воинов подразделения "Стугна", входящего в "Спецподразделение Тимура" ГУР МО Украины — поздняя осень 2024, Купянское направление, зачистка определенного района от российских захватчиков", — говорится в сообщении.

На видео можно увидеть атмосферу перед выходом на штурмовую операцию, финальный брифинг, ритуалы воинов и кадры зачистки.

Напомним, воины ГУР уничтожили российскую технику в городе Воронеж. Речь идет о двух комплексах РЭБ Р-330Ж "Житель".

Также воины подразделения специального назначения ГУР опубликовали кадры своей работы на одном из направлений.