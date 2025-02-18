Воїни ГУР показали бойову роботу на Купʼянському напрямку

Знищена будівля. Фото: скриншот з відео

У Головному управлінні розвідки Міноборони України показали бойову роботу воїнів підрозділу "Стугна". Події відбуваються на Купʼянському напрямку в Харківській області.

Відео опублікувала пресслужба ГУР МО у вівторок, 18 лютого.

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Зачистка від російських окупантів

"Бойова робота воїнів підрозділу "Стугна", що входить до "Спецпідрозділу Тимура" ГУР МО України ― пізня осінь 2024, Куп’янський напрямок, зачистка визначеного району від російських загарбників", — йдеться у повідомленні.

На відео можна побачити атмосферу перед виходом на штурмову операцію, фінальний брифінг, ритуали воїнів та кадри зачистки.

Нагадаємо, воїни ГУР знищили російську техніку в місті Воронеж. Йдеться про два комплекси РЕБ Р-330Ж "Житель".

Також воїни підрозділу спеціального призначення ГУР опублікували кадри своєї роботи на одному з напрямків.