На Харьковщине по оккупантам ударили из американского оружия

Работа по позициям окупантов в Харьковской области. Фото: скриншот

В Харьковской области бойцы Вооруженных сил оккупантов показали применение американского оружия для ударов по оккупантам. По позициям захватчиков отработали автоматические станковые гранатометы производства США и Германии.

Видео работы по военным РФ показали в Главном управлении разведки МО в воскресенье, 3 ноября.

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Воины полка Калиновского продемонстрировали точность работы по российским оккупантов из автоматических станковых гранатометов Mk-19 и H&K GMG.



"Воины полка имени Кастуся Калиновского ликвидируют московитов в Харьковской области. На видео — атмосферные кадры филигранной огневой работы расчетов автоматических станковых гранатометов Mk-19 и H&K GMG", — говорится в сообщении.

Гранатомет HK GMG. Фото: psdinfo.pro

Heckler & Koch GMG (HK GMG) — автоматический станковый гранатомет, разработанный немецкой компанией Heckler & Koch. Предназначен для поражения живой силы противника, находящейся на открытой местности, а также в укрытиях и не бронированной и легкобронированной техники. Сегодня гранатомет HK GMG используется армией Германии, Литвы, Латвии, Норвегии, Канады и Бельгии.

Гранатомет Mk 19. Фото: psdinfo.pro

Mk 19 (англ. Mark 19) — американский автоматический станковый гранатомет с ленточным питанием. Осколочно-фугасные гранаты двойного назначения (HEDP) M430 калибра 40х53 мм обеспечивают основную огневую мощь Mk.19. Они способны пробивать до 50 мм катаной гомогенной брони при прямом попадании. Ввиду этого они эффективны против большинства бронетранспортеров, некоторых боевых машин пехоты, пехоты и даже вертолетов. На расстоянии до 5 метров он смертелен и поражает все, что находится на расстоянии до 15 метров.

Напомним, Норвегия заявила о передаче Украине новой военной помощи. В частности, речь идет об истребителях F-16 и системах NASAMS.

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