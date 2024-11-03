На Харківщині по окупантах вдарили з американської зброї

Робота по позиціях окупантів на Харківщині. Фото: скриншот

На Харківщині бійці Збройних сил окупантів показали застосування американської зброї для ударів по окупантах. По позиціях загарбників відпрацювали автоматичні станкові гранатомети виробництва США та Німеччини.

Відео роботи по військових РФ показали у Головному управлінні розвідки МО у неділю, 3 листопада.

Читайте також:

По окупантах вдарили з американської зброї

Воїни полку Каліновського продемонстрували точність роботи по російських окупантах з автоматичних станкових гранатометів Mk-19 та H&K GMG.



"Воїни полку імені Кастуся Калиновського ліквідовують московитів на Харківщині. На відео — атмосферні кадри філігранної вогневої роботи розрахунків автоматичних станкових гранатометів Mk-19 та H&K GMG", — йдеться в повідомленні.

Гранатомет HK GMG. Фото: psdinfo.pro

Heckler & Koch GMG (HK GMG) — автоматичний станковий гранатомет, який був розроблений німецькою компанією Heckler & Koch. Призначений для ураження живої сили противника, яка перебуває на відкритій місцевості, а також в укриттях, та не броньованої і легкоброньованої техніки. Сьогодні гранатомет HK GMG використовується армією Німеччини, Литви, Латвії, Норвегії, Канади та Бельгії.

Гранатомет Mk 19. Фото: psdinfo.pro

Mk 19 (англ. Mark 19) — американський автоматичний станковий гранатомет зі стрічковим живленням. Осколково-фугасні гранати подвійного призначення (HEDP) M430 калібру 40х53 мм забезпечують основну вогневу міць Mk.19. Вони здатні пробивати до 50 мм катаної гомогенної броні при прямому попаданні. Зважаючи на це вони ефективні проти більшості бронетранспортерів, деяких бойових машин піхоти, піхоти і навіть вертольотів. На відстані до 5 метрів він є смертельним та вражає все, що знаходиться на відстані до 15 метрів.

Нагадаємо, Норвегія заявила про передачу Україні нової військової допомоги. Зокрема, йдеться про винищувачі F-16 та системи NASAMS.

Також Новини.LIVE писали, що Володимир Зеленський заявив, що є серйозні проблеми з термінами постачання анонсованих пакетів допомоги в Україну від партнерів.