Россия может пойти в наступление в Харьковсой области — ISW

Российский оккупант. Фото: росСМИ

Российские оккупанты продолжают диверсионно-разведывательную деятельность вдоль границы с Харьковской областью. Это может предвещать предстоящие наступательные операции России.

Информацию об этом опубликовали в отчете американского Института изучения войны (ISW) в воскресенье, 7 июля.

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Аналитики сообщают, что с Сотницкого Казачка российские войска могут начать наступление как на юг — в сторону Золочева и Богодухова, так и на запад — в сторону населенных пунктов вдоль Сумской трассы.

"Российские силы недавно захватили позиции в Сотиницком Казачке (севернее Золочева и непосредственно на границе с Белгородской областью), хотя ISW еще не получило подтверждений того, что российские силы закрепились на позициях в этом населенном пункте", — говорится в сообщении.

Отмечается, что российская диверсионно-разведывательная деятельность предположительно направлена на то, чтобы привлечь и закрепить украинские силы на более широком фронте в зоне международной границы, хотя эта деятельность может "предвещать будущие наступательные операции России".

Ранее Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что российские войска сосредоточивают группировку неустановленной численности у границы с Украиной в 90 километрах к северо-западу от города Харькова для подготовки к новым наступательным действиям.

"Российские войска могли бы начать наступательные действия с этого района на юг в направлении Золочева и Богодухова, двух украинских городов к северо-западу от Харькова в пределах 25 километров от международной границы, или к западу в направлении населенных пунктов вдоль трассы Р-45, что сообщает Богодухов с Сумами", — говорится в отчете ISW.

Также Институт изучения войны сообщали, что российские оккупанты хотят использовать наступление на Торецк, чтобы создать оперативные возможности для продвижения либо в районе Часового Яра, либо в районе Авдеевки.

Также мы сообщали, что Российская Федерация мобилизует от 25 000 до 30 000 новых бойцов в месяц. Это позволяет компенсировать потери на передовой во время войны против Украины.