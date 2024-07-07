Росія може піти у наступ на Харківщині — ISW

Російський окупант. Фото: росЗМІ

Російські окупанти продовжують диверсійно-розвідувальну діяльність уздовж кордону з Харківською областю. Це може передвіщати майбутні наступальні операції Росії.

Інформацію про це опублікували у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW) у неділю, 7 липня.

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Аналітики повідомляють, що із Сотницького Козачка російські війська можуть розпочати наступ як на південь — у бік Золочева та Богодухова, так і на захід — у бік населених пунктів уздовж Сумської траси.

"Російські сили нещодавно захопили позиції в Сотиницькому Козачку (на північ від Золочева та безпосередньо на кордоні з Бєлгородською областю), хоча ISW ще не отримало підтверджень того, що російські сили закріпилися на позиціях в цьому населеному пункті", — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що російська диверсійно-розвідувальна діяльність, ймовірно, спрямована на те, щоб залучити та закріпити українські сили на ширшому фронті в зоні міжнародного кордону, хоча ця діяльність може "передвіщати майбутні наступальні операції Росії".

Раніше Президент України Володимир Зеленський заявив, що російські війська зосереджують угруповання невстановленої чисельності біля кордону з Україною за 90 кілометрів на північний захід від міста Харкова для підготовки до нових наступальних дій.

"Російські війська могли б розпочати наступальні дії з цього району на південь у напрямку Золочева та Богодухова, двох українських міст на північний захід від Харкова в межах 25 кілометрів від міжнародного кордону, або на захід у напрямку населених пунктів уздовж траси Р-45, що сполучає Богодухів із Сумами", — йдеться у звіті ISW.

Також Інститут вивчення війни повідомляв, що російські окупанти хочуть використати наступ на Торецьк, щоб створити оперативні можливості для просування або в районі Часового Яру, або в районі Авдіївки.

Також ми повідомляли, що Російська Федерація мобілізує від 25 000 до 30 000 нових бійців на місяць. Це дає змогу компенсувати втрати на передовій під час війни проти України.