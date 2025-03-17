Погода в Харькове и области на 18 марта — прогноз от синоптиков

Мокрый снег. Фото: Новини.LIVE

Погода в Харькове и Харьковской области во вторник, 18 марта, ожидается облачной с прояснениями. В регионе ожидается мокрый снег и небольшой мороз.

Об этом сообщили в Харьковском региональном центре по гидрометеорологии.

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Погода в Харькове 18 марта

В Харькове и Харьковской области 18 марта ночью местами возможны небольшой снег и мокрый снег. Зато днем обойдется без существенных осадков. Ветер во вторник будет северный с порывами 7-12 м/с.

Температура воздуха ночью будет колебаться в пределах -4...+1 °C. А днем вырастет до +1...+6 °C.

Скриншот сообщения гидрометцентра

Температурные рекорды в Харькове

Синоптики также сообщили, что в Харькове пятый день подряд фиксируются температурные рекорды. Так, 16 марта температура воздуха в городе достигла +13,6 °C, чем установила новый рекорд.

По данным специалистов, предыдущий максимум температуры был зафиксирован в 1989 году и составлял +11,0 °C.

Скриншот сообщения гидрометцентра

Напомним, сегодня в западных областях ожидается снег, а в восточных — дожди. Также местами будут порывы до 15-20 м/с.

Водно синоптики дали прогноз погоды в Украине на неделю. В первые дни украинцам стоит ждать похолодания.