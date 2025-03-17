Погода в Харкові та області на 18 березня — прогноз від синоптиків

Мокрий сніг. Фото: Новини.LIVE

Погода у Харкові та Харківській області у вівторок, 18 березня, очікується хмарною з проясненнями. В регіоні очікується мокрий сніг та невеликий мороз.

Про це повідомили у Харківському регіональному центрі з гідрометеорології.

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У Харкові та Харківській області 18 березня вночі місцями можливі невеликий сніг та мокрий сніг. Натомість вдень обійдеться без істотних опадів. Вітер у вівторок буде північний з поривами 7-12 м/с.

Температура повітря вночі коливатиметься в межах -4...+1 °C. А вдень зросте до +1...+6 °C.

Скриншот допису гідрометцентру

Температурні рекорди в Харкові

Синоптики також повідомили, що у Харкові пʼятий день поспіль фіксуються температурні рекорди. Так, 16 березня температура повітря у місті сягнула до +13,6 °C, чим встановила новий рекорд.

За даними фахівців, попередній максимум температури було зафіксовано у 1989 році і він становив +11,0 °C.

Скриншот допису гідрометцентру

Нагадаємо, сьогодні в західних областях очікується сніг, а в східних — дощі. Також місцями будуть пориви до 15-20 м/с.

Водно синоптики дали прогноз погоди в Україні на тиждень. В перші дні українцям варто чекати похолодання.