Прогноз погоды в Харькове и области 24 октября.

Люди гуляют по улице. Иллюстративное фото: Новини.LIVE / Игорь Кузнецов

Погода в Харькове завтра, 24 октября, днем будет теплой и сухой. Ожидается умеренный ветер.

Об этом сообщили в Харьковском региональном центре гидрометеорологии.

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Погода в Харьковской области 24 октября

По прогнозам синоптиков, в четверг в области значительных осадков не ожидается.

Ночью столбики термометра покажут от +1 до +6°С, днем воздух прогреется до +10...+15°С.

Ветер северо-западного направления, скорость которого будет достигать 7-12 м/с, это создаст ощущение прохлады.

Погода в Харькове 24 октября

В городе без осадков, ожидается умеренный северо-западный ветер. Температура воздуха ночью будет колебаться в пределах +1...+3°С тепла, днем повысится до +12...+14°С.

Погода в Харьковской области. Фото: sinoptik.ua

Напомним, по прогнозам синоптика Наталки Диденко Украину посетит антициклон Xelat. Также Укргидрометцентр дал прогноз погоды на неделю.