Прогноз погоды в Харькове и области 24 октября.

В Харьков возвращается солнце и дневное тепло — синоптики дали прогноз на завтра
Погода в Харькове завтра, 24 октября, днем будет теплой и сухой. Ожидается умеренный ветер.
Об этом сообщили в Харьковском региональном центре гидрометеорологии.
Погода в Харьковской области 24 октября
По прогнозам синоптиков, в четверг в области значительных осадков не ожидается.
Ночью столбики термометра покажут от +1 до +6°С, днем воздух прогреется до +10...+15°С.
Ветер северо-западного направления, скорость которого будет достигать 7-12 м/с, это создаст ощущение прохлады.
Погода в Харькове 24 октября
В городе без осадков, ожидается умеренный северо-западный ветер. Температура воздуха ночью будет колебаться в пределах +1...+3°С тепла, днем повысится до +12...+14°С.
Напомним, по прогнозам синоптика Наталки Диденко Украину посетит антициклон Xelat. Также Укргидрометцентр дал прогноз погоды на неделю.
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