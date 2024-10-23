Прогноз погоди у Харкові та області 24 жовтня

У Харків повертається сонце та денне тепло — синоптики дали прогноз на завтра
Погода у Харкові завтра, 24 жовтня, вдень буде теплою та сухою. Очікується помірний вітер.
Про це повідомили в Харківському регіональному центрі з гідрометеорології.
Погода у Харківській області 24 жовтня
За прогнозами синоптиків, у четвер в області значних опадів не очікується.
Вночі стовпчики термометра покажуть від +1 до +6 °С, вдень повітря прогріється до +10...+15 °С.
Вітер північно-західного напрямку, швидкість якого сягатиме 7-12 м/с, створюватиме відчуття прохолоди.
Погода у Харкові 24 жовтня
У місті також без опадів, очікується помірний північно-західний вітер. Температура повітря вночі коливатиметься в межах +1...+3 °С, вдень підвищиться до +12...+14 °С.
Нагадаємо, за прогнозами синоптика Наталки Діденко, в Україну завітає антициклон Xelat. Також Укргідрометцентр дав прогноз погоди на тиждень.
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