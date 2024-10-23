Прогноз погоди у Харкові та області 24 жовтня

Люди гуляють на вулиці. Ілюстративне фото: Новини.LIVE / Ігор Кузнєцов

Погода у Харкові завтра, 24 жовтня, вдень буде теплою та сухою. Очікується помірний вітер.

Про це повідомили в Харківському регіональному центрі з гідрометеорології.

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За прогнозами синоптиків, у четвер в області значних опадів не очікується.

Вночі стовпчики термометра покажуть від +1 до +6 °С, вдень повітря прогріється до +10...+15 °С.

Вітер північно-західного напрямку, швидкість якого сягатиме 7-12 м/с, створюватиме відчуття прохолоди.

Погода у Харкові 24 жовтня

У місті також без опадів, очікується помірний північно-західний вітер. Температура повітря вночі коливатиметься в межах +1...+3 °С, вдень підвищиться до +12...+14 °С.

Погода у Харківській області. Фото: sinoptik.ua

Нагадаємо, за прогнозами синоптика Наталки Діденко, в Україну завітає антициклон Xelat. Також Укргідрометцентр дав прогноз погоди на тиждень.