Погода в Харькове и области 19 апреля - точный прогноз погоды от Укргидрометцентра

В Харьков придет настоящее лето — прогноз погоды на завтра
Погода в Харькове и области завтра, 19 апреля, будет жаркой и малооблачной. Кое-где ожидается до +25 °C.
Об этом сообщили в Харьковском региональном центре по гидрометеорологии.
Погода в Харькове и области 19 апреля
По прогнозам синоптиков, на Харьковщине ожидается малооблачная и сухая погода. Осадков не прогнозируется как по области, так и в самом Харькове.
В течение дня ветер юго-восточного направления, со скоростью 7-12 м/с.
Температура воздуха ночью по области будет колебаться от +6 до +11 °C, днем потеплеет до +20...+25 °C.
В Харькове ночью термометры покажут +9...+11 °C, днем — от +23 °C до +25 °C. День обещает быть теплым и солнечным.
Ранее мы писали, что магнитосфера Земли 18 апреля будет оставаться в состоянии повышенной возбужденности.
Также мы сообщали, что центральные и южные регионы Ирака накрыла мощная песчаная буря, которая привела к значительному ухудшению качества воздуха.
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