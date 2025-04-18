Погода в Харкові та області 19 квітня — точний прогноз погоди від Укргідрометцентру

До Харкова прийде справжнє літо — прогноз погоди на завтра
Погода у Харкові та області завтра, 19 квітня, буде спекотною та малохмарною. Подекуди очікується до +25 °C.
Про це повідомили у Харківському регіональному центрі з гідрометеорології.
Погода у Харкові та області 19 квітня
За прогнозами синоптиків, на Харківщині очікується малохмарна та суха погода. Опадів не прогнозується як по області, так і в самому Харкові.
Протягом дня вітер південно-східного напрямку, зі швидкістю 7-12 м/с.
Температура повітря вночі по області коливатиметься від +6 до +11 °C, вдень потеплішає до +20…+25 °C.
У Харкові вночі термометри покажуть +9…+11 °C, вдень — від +23 °C до +25 °C. День обіцяє бути теплим і сонячним.
Раніше ми писали, що магнітосфера Землі 18 квітня залишатиметься в стані підвищеної збудженості.
Також ми повідомляли, що центральні та південні регіони Іраку накрила потужна піщана буря, яка призвела до значного погіршення якості повітря.
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