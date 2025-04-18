Погода в Харкові та області 19 квітня — точний прогноз погоди від Укргідрометцентру

Дівчина фотографує магнолії. Ілюстративне фото: УНІАН

Погода у Харкові та області завтра, 19 квітня, буде спекотною та малохмарною. Подекуди очікується до +25 °C.

Про це повідомили у Харківському регіональному центрі з гідрометеорології.

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Погода у Харкові та області 19 квітня

За прогнозами синоптиків, на Харківщині очікується малохмарна та суха погода. Опадів не прогнозується як по області, так і в самому Харкові.

Протягом дня вітер південно-східного напрямку, зі швидкістю 7-12 м/с.

Температура повітря вночі по області коливатиметься від +6 до +11 °C, вдень потеплішає до +20…+25 °C.

У Харкові вночі термометри покажуть +9…+11 °C, вдень — від +23 °C до +25 °C. День обіцяє бути теплим і сонячним.

Прогноз погоди у Харкові та області на 19 квітня

Раніше ми писали, що магнітосфера Землі 18 квітня залишатиметься в стані підвищеної збудженості.

Також ми повідомляли, що центральні та південні регіони Іраку накрила потужна піщана буря, яка призвела до значного погіршення якості повітря.