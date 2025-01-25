Погода в Харькове 26 января — подробный прогноз

Солнечная погода. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

В Харькове и области в воскресенье, 26 января, ожидается облачная погода с прояснениями. Существенных осадков не предвидится.

Об этом сообщает пресс-служба Харьковского регионального центра по гидрометеорологии.

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Ночью и утром возможен слабый туман, который может усложнить видимость. Ветер будет умеренным, южного направления со скоростью 5-10 м/с.

В Харьковской области температура воздуха ночью составит от -2°С до +3°С, а днем поднимется до +1...+6°С.

Температурная карта в Украине на 26 января утром. Фото: Метеопост

Погода в Харькове 26 января

В самом Харькове температура ночью будет колебаться от 0°С до +2°С, днем столбик термометра достигнет отметки в +4...+6°С.

Погода в Харькове в течение дня 26 января. Фото: скриншот

Небо будет облачным с периодическими прояснениями. Также в городе возможен туман. Синоптики советуют водителям и пешеходам быть внимательнее на дорогах.

Напомним, астросиноптики предупредили метеозависимых о магнитной буре, которая будет ощутимой в субботу, 26 января.

Также синоптики сообщали о приходе потепления в нескольких областях Украины на выходные 25-26 января.