Погода в Харькове 26 января — подробный прогноз

В Харьков придет весна на выходные — прогноз погоды на завтра
В Харькове и области в воскресенье, 26 января, ожидается облачная погода с прояснениями. Существенных осадков не предвидится.
Об этом сообщает пресс-служба Харьковского регионального центра по гидрометеорологии.
Погода в Харьковской области 26 января
Ночью и утром возможен слабый туман, который может усложнить видимость. Ветер будет умеренным, южного направления со скоростью 5-10 м/с.
В Харьковской области температура воздуха ночью составит от -2°С до +3°С, а днем поднимется до +1...+6°С.
Погода в Харькове 26 января
В самом Харькове температура ночью будет колебаться от 0°С до +2°С, днем столбик термометра достигнет отметки в +4...+6°С.
Небо будет облачным с периодическими прояснениями. Также в городе возможен туман. Синоптики советуют водителям и пешеходам быть внимательнее на дорогах.
Напомним, астросиноптики предупредили метеозависимых о магнитной буре, которая будет ощутимой в субботу, 26 января.
Также синоптики сообщали о приходе потепления в нескольких областях Украины на выходные 25-26 января.
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