Погода у Харкові 26 січня — детальний прогноз

Сонячна погода. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

У Харкові та області у неділю, 26 січня, очікується хмарна погода з проясненнями. Істотних опадів не передбачається.

Про це повідомляє пресслужба Харківського регіонального центру з гідрометеорології.

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Вночі та вранці можливий слабкий туман, який може ускладнити видимість. Вітер буде помірним, південного напрямку зі швидкістю 5-10 м/с.

У Харківській області температура повітря вночі становитиме від -2 °С до +3 °С, а вдень підніметься до +1...+6 °С.

Температурна карта в Україні на 26 січня вранці. Фото: Метеопост

Погода у Харкові 26 січня

У самому Харкові температура вночі коливатиметься від 0 °С до +2 °С, вдень стовпчик термометра досягне позначки у +4...+6 °С.

Погода у Харкові впродовж дня 26 січня. Фото: скриншот

Небо буде захмареним з періодичними проясненнями. Також у місті можливий туман. Синоптики радять водіям та пішоходам бути уважнішими на дорогах.

Нагадаємо, астросиноптики попередили метеозалежних про магнітну бурю, яка буде відчутною у суботу, 26 січня.

Також синоптики повідомляли про прихід потепління у кількох областях України на вихідні 25-26 січня.