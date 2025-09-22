Видео
В Харьков скоро придет похолодание — какая погода будет завтра

В Харьков скоро придет похолодание — какая погода будет завтра

Ua ru
Дата публикации 22 сентября 2025 15:03
Погода завтра 23 сентября в Харькове — когда ждать похолодания
Похолодание на улице. Фото: Новини.LIVE

В Харькове и Харьковской области 23 сентября ожидается переменная облачность. В течение дня температура воздуха будет теплой и комфортной, но уже совсем скоро стоит ожидать похолодания.

Об этом сообщает Харьковский региональный центр по гидрометеорологии.

Читайте также:

Погода в Харькове 23 сентября

Синоптики рассказали, что 23 сентября в Харькове и области осадков не предвидится. Однако в течение дня будет ветер 5-10 м/с.

Температура воздуха в области в ночь на 23 сентября будет колебаться в пределах +9...+14 °C, а днем +23...+28 °C. В то же время в Харькове ближайшей ночью столбики термометров будут показывать +11...+13 °C, а днем +25...+27 °C.

Погода у Харкові 23 вересня
Скриншот сообщения центра по гидрометеорологии

Однако уже 24 сентября с северо-запада пройдет холодный атмосферный фронт. Поэтому, с 25 сентября в Харьковской области ожидается снижение температуры: ночью до +1...+8 °C, а днем до +12...+18 °C.

В то же время синоптики предупредили, что ночью 26 и 27 сентября на поверхности почвы местами по области ожидаются заморозки 0...-3 °C.

Якою буде погода у Харкові 23 вересня
Скриншот сообщения центра по гидрометеорологии

Напомним, Наталка Диденко предупредила, что в ближайшие дни Украина сможет почувствовать похолодание. Украинцы почувствуют значительное снижение температуры.

Также синоптики дали прогноз погоды на неделю 22-28 сентября. Ожидается резкое изменение метеорологической ситуации.

погода Харьков похолодание прогноз погоды температура воздуха
Людмила Войтюк - Редактор
Автор:
Людмила Войтюк
