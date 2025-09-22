Погода завтра 23 сентября в Харькове — когда ждать похолодания

Похолодание на улице. Фото: Новини.LIVE

В Харькове и Харьковской области 23 сентября ожидается переменная облачность. В течение дня температура воздуха будет теплой и комфортной, но уже совсем скоро стоит ожидать похолодания.

Об этом сообщает Харьковский региональный центр по гидрометеорологии.

Погода в Харькове 23 сентября

Синоптики рассказали, что 23 сентября в Харькове и области осадков не предвидится. Однако в течение дня будет ветер 5-10 м/с.

Температура воздуха в области в ночь на 23 сентября будет колебаться в пределах +9...+14 °C, а днем +23...+28 °C. В то же время в Харькове ближайшей ночью столбики термометров будут показывать +11...+13 °C, а днем +25...+27 °C.

Однако уже 24 сентября с северо-запада пройдет холодный атмосферный фронт. Поэтому, с 25 сентября в Харьковской области ожидается снижение температуры: ночью до +1...+8 °C, а днем до +12...+18 °C.

В то же время синоптики предупредили, что ночью 26 и 27 сентября на поверхности почвы местами по области ожидаются заморозки 0...-3 °C.

