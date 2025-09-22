Погода завтра 23 вересня у Харкові — коли чекати похолодання

У Харків скоро прийде похолодання — яка погода буде завтра
У Харкові та Харківській області 23 вересня очікується мінлива хмарність. Упродовж дня температура повітря буде теплою та комфортною, але вже зовсім скоро варто очікувати похолодання.
Про це повідомляє Харківський регіональний центр з гідрометеорології.
Погода у Харкові 23 вересня
Синоптики розповіли, що 23 вересня у Харкові та області опадів не передбачається. Однак упродовж дня буде вітер 5-10 м/с.
Температура повітря в області у ніч проти 23 вересня коливатиметься в межах +9...+14 °C, а вдень +23...+28 °C. Водночас у Харкові найближчої ночі стовпчики термометрів показуватимуть +11...+13 °C, а вдень +25...+27 °C.
Однак вже 24 вересня з північного заходу пройде холодний атмосферний фронт. Тому, з 25 вересня у Харківській області очікується зниження температури: вночі до +1...+8 °C, а вдень до +12...+18 °C.
Водночас синоптики попередили, що вночі 26 та 27 вересня на поверхні ґрунту місцями по області очікуються заморозки 0...-3 °C.
