Погода завтра 23 вересня у Харкові — коли чекати похолодання

Похолодання на вулиці. Фото: Новини.LIVE

У Харкові та Харківській області 23 вересня очікується мінлива хмарність. Упродовж дня температура повітря буде теплою та комфортною, але вже зовсім скоро варто очікувати похолодання.

Про це повідомляє Харківський регіональний центр з гідрометеорології.

Реклама

Читайте також:

Погода у Харкові 23 вересня

Синоптики розповіли, що 23 вересня у Харкові та області опадів не передбачається. Однак упродовж дня буде вітер 5-10 м/с.

Температура повітря в області у ніч проти 23 вересня коливатиметься в межах +9...+14 °C, а вдень +23...+28 °C. Водночас у Харкові найближчої ночі стовпчики термометрів показуватимуть +11...+13 °C, а вдень +25...+27 °C.

Скриншот допису центру з гідрометеорології

Однак вже 24 вересня з північного заходу пройде холодний атмосферний фронт. Тому, з 25 вересня у Харківській області очікується зниження температури: вночі до +1...+8 °C, а вдень до +12...+18 °C.

Водночас синоптики попередили, що вночі 26 та 27 вересня на поверхні ґрунту місцями по області очікуються заморозки 0...-3 °C.

Скриншот допису центру з гідрометеорології

Нагадаємо, Наталка Діденко попередила, що найближчими днями Україна зможе відчути похолодання. Українці відчують значне зниження температури.

Також синоптики дали прогноз погоди на тиждень 22-28 вересня. Очікується різка зміна метеорологічної ситуації.