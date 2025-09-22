Відео
Обвинувачений у вбивстві підлітка у фунікулері отримав вирок
У Харків скоро прийде похолодання — яка погода буде завтра

У Харків скоро прийде похолодання — яка погода буде завтра

Ua ru
Дата публікації: 22 вересня 2025 15:03
Погода завтра 23 вересня у Харкові — коли чекати похолодання
Похолодання на вулиці. Фото: Новини.LIVE

У Харкові та Харківській області 23 вересня очікується мінлива хмарність. Упродовж дня температура повітря буде теплою та комфортною, але вже зовсім скоро варто очікувати похолодання.

Про це повідомляє Харківський регіональний центр з гідрометеорології

Погода у Харкові 23 вересня

Синоптики розповіли, що 23 вересня у Харкові та області опадів не передбачається. Однак упродовж дня буде вітер 5-10 м/с. 

Температура повітря в області у ніч проти 23 вересня коливатиметься в межах +9...+14 °C, а вдень +23...+28 °C.  Водночас у Харкові найближчої ночі стовпчики термометрів показуватимуть +11...+13 °C, а вдень +25...+27 °C.

Погода у Харкові 23 вересня
Скриншот допису центру з гідрометеорології

Однак вже 24 вересня з північного заходу пройде холодний атмосферний фронт. Тому, з 25 вересня у Харківській області очікується зниження температури: вночі до +1...+8 °C, а вдень до +12...+18 °C.

Водночас синоптики попередили, що вночі 26 та 27 вересня на поверхні ґрунту місцями по області очікуються заморозки 0...-3 °C. 

Якою буде погода у Харкові 23 вересня
Скриншот допису центру з гідрометеорології

Нагадаємо, Наталка Діденко попередила, що найближчими днями Україна зможе відчути похолодання. Українці відчують значне зниження температури. 

Також синоптики дали прогноз погоди на тиждень 22-28 вересня. Очікується різка зміна метеорологічної ситуації. 

