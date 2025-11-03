Видео
Україна
Главная Харьков У харьковчанина изъяли склад оружия — торговал им в Интернете

У харьковчанина изъяли склад оружия — торговал им в Интернете

Ua ru
Дата публикации 3 ноября 2025 03:32
обновлено: 03:08
Суд Харькова признал виновным мужчину за торговлю оружием — какой приговор
Изъятое СБУ оружие. Иллюстративное фото: СБУ

В Харьковской области житель города Лозовая был признан виновным в незаконной купле-продаже боеприпасов через онлайн-аукцион. Суд, учитывая признание виновником своей вины, назначил ему наказание.

Об этом говорится в Едином реестре судебных решений.

Читайте также:

Детали дела

Согласно приговору суда, опубликованному 7 октября, обвиняемый зарегистрировался на военном онлайн-аукционе и незаконно приобрел пять килограммов пороха, который отправил покупателю на Полтавщину, получив за это 5 000 гривен.

Позже обвиняемый продал еще 10 килограммов пороха за 10 000 гривен. Он также приобрел автомат Калашникова, два пистолета и боеприпасы к различным типам оружия, которые планировал подать на продажу.

Решение суда

Изъятое оружие и боеприпасы были переданы Вооруженным Силам Украины, а обвиняемому назначили четыре года лишения свободы, но с испытательным сроком в два года.

Ранее сообщалось, что в Одесской области судили бойца ВСУ, который незаконно хранил боеприпасы и противотанковую мину. Во время обыска во дворе мужчины нашли 141 патрон и мину ТМ-62М.

Также мы писали, что военный из Херсона предстал перед судом за то, что избил мужчину саперной лопатой.

суд оружие Харьков боеприпасы судебные решения
Виктория Козырь - редактор
Автор:
Виктория Козырь
