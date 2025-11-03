Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяСмакМода та красаШтабМандриTravelFashionТуризмРецептиДімРинок нерухомостіАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITПромоНерухомістьЕксклюзивГороскопЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024ЛьвівМода

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Харків У харків'янина вилучили склад зброї — торгував нею в Інтернеті

У харків'янина вилучили склад зброї — торгував нею в Інтернеті

Ua ru
Дата публікації: 3 листопада 2025 03:32
Оновлено: 03:08
Суд Харкова визнав винним чоловіка за торгівлю зброєю — який вирок
Вилучена СБУ зброя. Ілюстративне фото: СБУ

В Харківській області мешканець міста Лозова був визнаний винним у незаконній купівлі-продажу боєприпасів через онлайн-аукціон. Суд, враховуючи визнання винуватцем своєї провини, призначив йому покарання.

Про це йдеться у Єдиному реєстрі судових рішень.

Реклама
Читайте також:

Деталі справи

Згідно з вироком суду, опублікованим 7 жовтня, обвинувачений зареєструвався на військовому онлайн-аукціоні та незаконно придбав п'ять кілограмів пороху, який відправив покупцеві на Полтавщину, отримавши за це 5 000 гривень.

Пізніше обвинувачений продав ще 10 кілограмів пороху за 10 000 гривень. Він також придбав автомат Калашникова, два пістолети та боєприпаси до різних типів зброї, які планував подати на продаж.

Рішення суду

Вилучена зброя та боєприпаси були передані Збройним Силам України, а обвинуваченому призначили чотири роки позбавлення волі, але з іспитовим терміном у два роки. 

Раніше повідомлялось, що на Одещині судили бійця ЗСУ, який незаконно зберігав боєприпаси та протитанкову міну. Під час обшуку у дворі чоловіка знайшли 141 патрон і міну ТМ-62М. 

Також ми писали, що військовий з Херсона постав перед судом за те, що побив чоловіка саперною лопатою.

суд зброя Харків боєприпаси судові рішення
Вікторія Козир - редактор
Автор:
Вікторія Козир
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації