Суд Харкова визнав винним чоловіка за торгівлю зброєю — який вирок

В Харківській області мешканець міста Лозова був визнаний винним у незаконній купівлі-продажу боєприпасів через онлайн-аукціон. Суд, враховуючи визнання винуватцем своєї провини, призначив йому покарання.

Про це йдеться у Єдиному реєстрі судових рішень.

Деталі справи

Згідно з вироком суду, опублікованим 7 жовтня, обвинувачений зареєструвався на військовому онлайн-аукціоні та незаконно придбав п'ять кілограмів пороху, який відправив покупцеві на Полтавщину, отримавши за це 5 000 гривень.

Пізніше обвинувачений продав ще 10 кілограмів пороху за 10 000 гривень. Він також придбав автомат Калашникова, два пістолети та боєприпаси до різних типів зброї, які планував подати на продаж.

Рішення суду

Вилучена зброя та боєприпаси були передані Збройним Силам України, а обвинуваченому призначили чотири роки позбавлення волі, але з іспитовим терміном у два роки.

