В Харьковской области мужчина взорвался на мини на собственном огороде

Табличка "Минная опасность". Фото: Центр национального сопротивления

В городе Купянск Харьковской области произошел трагический случай, на личном огороде на мине подорвался мужчина. Полиция устанавливает обстоятельства этого события, повлекшее гибель мужчины.

Об этом сообщает полиция Харьковской области.

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Подробности трагедии

По полученной информации, 44-летний мужчина взорвался на неизвестном взрывном устройстве, находившемся на его собственном огороде. Несмотря на оказание медицинской помощи, пострадавший погиб.

Правоохранительные органы приступили к расследованию этого события.

Сообщение полиции Харьковской области. Фото: скриншот

Полиция призывает граждан быть максимально аккуратными и избегает приближения к неизвестным предметам. Двигайтесь только по асфальтированным дорожкам и в случае обнаружения подозрительных предметов срочно сообщайте в службу ГСЧС по номеру "101" или обращайтесь в полицию за линию "102".

Напомним, что в Херсонской области гражданский мужчина взорвался на противопехотной мине. В результате детонации он потерял часть ноги, а также получил взрывную травму.

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