В Харьковской области мужчина взорвался на мини на собственном огороде

В Харьковской области мужчина подорвался на мине на собственном огороде
В городе Купянск Харьковской области произошел трагический случай, на личном огороде на мине подорвался мужчина. Полиция устанавливает обстоятельства этого события, повлекшее гибель мужчины.
Об этом сообщает полиция Харьковской области.
Подробности трагедии
По полученной информации, 44-летний мужчина взорвался на неизвестном взрывном устройстве, находившемся на его собственном огороде. Несмотря на оказание медицинской помощи, пострадавший погиб.
Правоохранительные органы приступили к расследованию этого события.
Полиция призывает граждан быть максимально аккуратными и избегает приближения к неизвестным предметам. Двигайтесь только по асфальтированным дорожкам и в случае обнаружения подозрительных предметов срочно сообщайте в службу ГСЧС по номеру "101" или обращайтесь в полицию за линию "102".
Напомним, что в Херсонской области гражданский мужчина взорвался на противопехотной мине. В результате детонации он потерял часть ноги, а также получил взрывную травму.
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