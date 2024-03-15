У Харківській області чоловік підірвався на міні на власному городі

Табличка "Мінна небезпека". Фото: Центр національного спротиву

У місті Куп'янськ Харківської області стався трагічний випадок — на особистому городі на міні підірвався чоловік. Поліція встановлює обставини цієї події, яка призвела до загибелі чоловіка.

Про це повідомляє Поліція Харківської області.

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Подробиці трагедії

За отриманою інформацією, 44-річний чоловік підірвався на невідомому вибуховому пристрої, що знаходився на його власному городі. Попри надання йому медичної допомоги, постраждалий загинув.

Правоохоронні органи розпочали розслідування цієї події.

Допис Поліція Харківської області. Фото: скриншот

Поліція закликає громадян бути максимально обережними та уникати наближення до невідомих предметів. Рухайтеся лише по асфальтованим доріжкам та в разі виявлення підозрілих предметів терміново повідомляйте службу ДСНС за номером "101" або звертайтеся до поліції за лінію "102".

Нагадаємо, що на Херсонщині цивільний чоловік підірвався на протипіхотній міні. Внаслідок детонації він втратив частину ноги, а також отримав вибухову травму.

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