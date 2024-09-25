В Харьковской области судили полицейскую, которая работала на оккупантов

Молоток судьи. Фото иллюстративное: Pexels

В Харьковской области бывшая старшая инспектор сектора кадрового обеспечения во время российской оккупации Шевченково осталась в населенном пункте. Она согласилась на сотрудничество с захватчиками.

Об этом говорится в приговоре суда, опубликованном в Едином государственном реестре судебных решений.

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Детали дела

Известно, что экс-полицейская не выехала из оккупации по требованию руководства. Ее уволили в мае 2022 года.

"Вопреки указанию руководства не осуществила выезд из поселка Шевченково Купянского района на подконтрольную Украине территорию, зато вступила в преступный сговор с неустановленными представителями РФ, которые осуществили оккупацию указанного населенного пункта", — говорится в приговоре суда.

Во время оккупации женщина добровольно заняла фейковую должность и.о. инспектора по работе с личным составом. В течение двух месяцев она организовывала графики дежурств и патрулирований, за что получила 88 тысяч рублей.

В конце августа 2022 года женщина получила повышение и заняла фейковую должность старшего оперуполномоченного группы уголовного розыска в оккупационном Пункте полиции в Шевченково.

После освобождения Купянского района она уехала с семьей в Россию. В настоящее время она находится на территории страны-агрессора.

Что решил суд

Суд рассмотрел дело заочно и признал бывшую полицейскую виновной в коллаборационной деятельности.

После задержания женщина должна отбыть 13 лет лишения свободы. Суд также постановил конфисковать ее имущество, на 15 лет лишить права занимать должности в правоохранительных органах и лишил ее звания.

Напомним, во Львовской области 51-летний житель Самборщины уклонился от военного призыва. Суд признал его виновным и назначил наказание.

Также в Черниговской области женщина сообщала в Viber-группе местонахождение и перемещение представителей ТЦК и СП. Информацию она предоставляла жителям Нежина и Нежинского района.