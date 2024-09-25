У Харківській області судили поліцейську, яка працювала на окупантів

У Харківській області експоліцейська співпрацювала з РФ — що вирішив суд
У Харківській області колишня старша інспекторка сектору кадрового забезпечення під час російської окупації Шевченкового залишилася в населеному пункті. Вона погодилась на співпрацю з загарбниками.
Про це йдеться у вироку суду, опублікованому в Єдиному державному реєстрі судових рішень.
Деталі справи
Відомо, що експоліцейська не виїхала з окупації на вимогу керівництва. Її звільнили у травні 2022 року.
"Усупереч вказівці керівництва не здійснила виїзд з селища Шевченкове Куп`янського району на підконтрольну Україні територію, натомість вступила у злочинну змову з невстановленими представниками РФ, які здійснили окупацію вказаного населеного пункту", — йдеться у вироку суду.
Під час окупації жінка добровільно зайняла фейкову посаду в.о. інспектора з роботи з особовим складом. Протягом двох місяців вона організовувала графіки чергувань та патрулювань, за що отримала 88 тисяч рублів.
Наприкінці серпня 2022 року жінка отримала підвищення і зайняла фейкову посаду старшого оперуповноваженого групи карного розшуку в окупаційному Пункті поліції у Шевченковому.
Після звільнення Куп'янського району вона виїхала з родиною до Росії. Наразі вона перебуває на території країни-агресора.
Що вирішив суд
Суд розглянув справу заочно та визнав колишню поліцейську винною у колабораційній діяльності.
Після затримання жінка має відбути 13 років позбавлення волі. Суд також постановив конфіскувати її майно, на 15 років позбавити права обіймати посади в правоохоронних органах і позбавив її звання.
Нагадаємо, у Львівській області 51-річний мешканець Самбірщини ухилився від військового призову. Суд визнав його винним та призначив покарання.
Також у Чернігівській області жінка повідомляла у Viber-групі місцеперебування та переміщення представників ТЦК та СП. Інформацію вона надавала для жителів Ніжина та Ніжинського району.
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