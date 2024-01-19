В Харьковской области легковушка врезалась в грузовик — есть пострадавший

Последствия ДТП. Фото: Национальная полиция

В городе Люботин Харьковской области произошло дорожно-транспортное происшествие. Автомобиль Skoda на большой скорости врезался в грузовой прицеп фуры, в результате чего пострадал человек.

Об этом сообщает Полиция Харьковской области.

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Как сообщается, авария произошла на трассе Киев — Харьков — Довжанский, в городе Люботин. После столкновения автомобиля ВАЗ-2170, которым управлял 34-летний мужчина, и другой легковушки, Skoda Octaviа, водитель последней врезался в грузовой полуприцеп неподвижного грузового автомобиля DAF.

Место аварии. Источник: Национальная полиция

55-летний пассажир ВАЗ был доставлен в медицинское учреждение. На месте крушения продолжают работать полицейские, обстоятельства ДТП устанавливаются.

Источник: Национальная полиция

Напомним, что не так давно, в ночь на 19 января в Польше в ДТП попал украинский автобус с 26 пассажирами. В результате аварии трех человек доставили в больницу.

В то же время во Львове водитель кроссовера Audi Q5 сбил женщину на пешеходном переходе. Пострадавшая находится в больнице с телесными повреждениями.