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У Харківській області легковик врізався у вантажівку — є постраждалий

19 січня 2024 22:49
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Ілля Рябінін
редактор
У Харківській області легковик врізався у вантажівку — є постраждалий
Наслідки ДТП. Фото: Національна поліція
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор

У місті Люботин Харківської області сталася дорожньо-транспортна пригода. Автомобіль Skoda на великій швидкості врізався у вантажний причіп фури, внаслідок чого постраждала людина. 

Про це повідомляє Поліція Харківської області

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Як повідомляється, аварія сталася на трасі Київ — Харків — Довжанський, у місті Люботин. Після зіткнення автомобілів ВАЗ-2170, яким керував 34-річний чоловік, та іншого легковика, Skoda Octaviа, водій останнього врізався у вантажний напівпричіп нерухомого вантажного автомобіля DAF.

У Харківській області легковик врізався в вантажівку — є постраждалий
Місце аварії. Джерело: Національна поліція

55-річного пасажира ВАЗ доправили до медичного закладу. На місці аварії продовжують працювати поліцейські, обставини ДТП встановлюються.

У Харківській області легковик врізався в вантажівку — є постраждалий
Джерело: Національна поліція

Нагадаємо, що не так давно, у ніч проти 19 січня у Польщі в ДТП потрапив український автобус з 26 пасажирами. Внаслідок аварії трьох людей доставили до лікарні. 

Водночас у Львові водій кросовера Audi Q5 збив жінку на пішохідному переході. Наразі потерпіла перебуває в лікарні з тілесними ушкодженнями.

ДТП
аварія
Україна
Харківська область
зіткнення

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