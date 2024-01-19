У Харківській області легковик врізався у вантажівку — є постраждалий
У місті Люботин Харківської області сталася дорожньо-транспортна пригода. Автомобіль Skoda на великій швидкості врізався у вантажний причіп фури, внаслідок чого постраждала людина.
Про це повідомляє Поліція Харківської області.
На Харківщині сталася жахлива ДТП
Як повідомляється, аварія сталася на трасі Київ — Харків — Довжанський, у місті Люботин. Після зіткнення автомобілів ВАЗ-2170, яким керував 34-річний чоловік, та іншого легковика, Skoda Octaviа, водій останнього врізався у вантажний напівпричіп нерухомого вантажного автомобіля DAF.
55-річного пасажира ВАЗ доправили до медичного закладу. На місці аварії продовжують працювати поліцейські, обставини ДТП встановлюються.
Нагадаємо, що не так давно, у ніч проти 19 січня у Польщі в ДТП потрапив український автобус з 26 пасажирами. Внаслідок аварії трьох людей доставили до лікарні.
Водночас у Львові водій кросовера Audi Q5 збив жінку на пішохідному переході. Наразі потерпіла перебуває в лікарні з тілесними ушкодженнями.
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