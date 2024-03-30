В Харьковской области раздавались мощные взрывы — оккупанты атаковали населенные пункты

Последствия российского обстрела Харьковской области. Фото архивное: t.me/synegubov

За прошедшие сутки, 29 марта, российские оккупанты массированно обстреляли Харьковскую область. Артиллерийским и минометным ударам врага подверглись около 20 населенных пунктов.

Об этом сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов в Telegram в субботу, 30 марта.

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Обстрел Харьковской области

По словам Синегубова, в 21:50 произошел повторный обстрел КАБами с. Графское Чугуевского района. В результате чего горел частный дом. В 21:19 под удар врага попало с. Боровая Изюмского района. В результате атаки повреждено двухэтажное здание учреждений, 16 частных домов, пять хозяйственных построек и гараж.

"20:10 с. Синельниково Чугуевского района. В результате вражеского артобстрела повреждена квартира. Информация о пострадавших не поступала. 18:00 с. Графское Чугуевского района. В результате обстрела КАБ горел жилой дом. Пострадавших нет", — рассказал Синегубов.

Он сообщил, что в пгт Покотиловка Харьковского района 28-летний мужчина получил травмы в результате детонации взрывоопасного предмета.

В 15:26 оккупанты атаковали с. Малиновка Чугуевского района. Зафиксировано попадание КАБ по территории. А в 15:20 произошел артобстрел пгт Купянск-Узловой. Повреждено котельное помещение предприятия.

В 13:44 враг атаковал г. Купянск. В результате артобстрела повреждено здание четырехэтажного административного здания, окна и балконы жилого пятиэтажного дома. Ранения получил 87-летний мужчина.

"29 марта 08:30 с. Бударки Чугуевского района было обстреляно КАБами. Поврежден один частный дом. Информация о пострадавших не поступала", — рассказал глава Харьковской ОВА.

Он добавил, что за минувшие сутки на Купянском направлении враг наступательных действий не вел.

Пост Синегубова. Фото: скриншот

Пост Синегубова. Фото: скриншот

Напомним, российские захватчики в очередной раз атаковали Украину ударными беспилотниками в ночь на субботу, 30 марта. Враг пытался попасть по энергетической инфраструктуре в южных областях.

Также оккупанты полностью уничтожили Змиевскую ТЭС в Харьковской области в результате массовой ракетной атаки в пятницу, 22 марта. Помочь отстроить станцию пообещал министр энергетики Герман Галущенко.