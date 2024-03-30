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У Харківській області лунали потужні вибухи — окупанти атакували населені пункти

30 березня 2024 10:12
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
У Харківській області лунали потужні вибухи — окупанти атакували населені пункти
Наслідки російського обстрілу Харківської області. Фото архівне: t.me/synegubov
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Протягом минулої доби, 29 березня, російські окупанти масовано обстріляли Харківську область. Артилерійських та мінометних ударів ворога зазнали близько 20 населених пунктів.

Про це повідомив очільник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов у Telegram у суботу, 30 березня.

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За словами Синєгубова, о 21:50 стався повторний обстріл КАБами с. Графське Чугуївського району. Внаслідок чого горів приватний будинок. О 21:19 під удар ворога потрапило с. Борова Ізюмського району. Внаслідок атаки пошкоджено двоповерхову будівлю установ, 16 приватних будинків, п'ять господарчих споруд та гараж.

"20:10 с. Синельникове Чугуївського району. Внаслідок ворожого артобстрілу пошкоджено квартиру. Інформація щодо постраждалих не надходила. 18:00 с. Графське Чугуївського району. Внаслідок обстрілу КАБ горів житловий будинок. Постраждалих немає", — розповів Синєгубов.

Він повідомив, що у смт Покотилівка Харківського району 28-річний чоловік зазнав травм внаслідок детонації вибухонебезпечного предмета. 

О 15:26 окупанти атакували с. Малинівка Чугуївського району. Зафіксовано влучання КАБ по території. А о 15:20 відбувся артобстріл смт Куп’янськ-Вузловий. Пошкоджено котельне приміщення підприємства. 

О 13:44 ворог атакував м. Куп'янськ. Внаслідок артобстрілу пошкоджено будівлю чотириповерхової адміністративної будівлі, вікна та балкони житлового п’ятиповерхового будинку. Поранення отримав 87-річний чоловік.

"29 березня 08:30 с. Бударки Чугуївського району було обстріляно КАБами. Пошкоджено один приватний будинок. Інформація щодо потерпілих не надходила", — розповів очільник Харківської ОВА.

Він додав, що за минулу добу на Куп’янському напрямку ворог наступальних дій не вів.

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Допис Синєгубова. Фото: скриншот
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Допис Синєгубова. Фото: скриншот

Нагадаємо, російські загарбники вкотре атакували Україну ударними безпілотниками в ніч проти суботи, 30 березня. Ворог намагався поцілити по енергетичній інфраструктурі в південних областях.

Також окупанти повністю знищили Зміївську ТЕС у Харківській області внаслідок масової ракетної атаки у п'ятницю, 22 березня. Допомогти відбудувати станцію пообіцяв міністр енергетики Герман Галущенко.

війна
Харківська область
обстріли
окупанти
Олег Синєгубов

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