В Харьковской области начальник военкомата помогал уклоняющимся уехать за границу

Начальнику военкомата в Харьковской области сообщают о подозрении. Фото: Офис Генерального прокурора / Telegram

Начальник одного из региональных территориальных центров комплектования и социальной поддержки Харьковской области сообщил о подозрении . Мужчина предлагал потенциальным уклонистам решить вопрос организации незаконной переправки за границу.

Об этом сообщает Офис Генерального прокурора.

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Материалы дела

По данным следствия, в сентябре 2022 полковник подписал и выдал военнообязанному поддельное временное удостоверение с отметкой о непригодности к военной службе с исключением его из военного учета без фактического прохождения им военно-врачебной комиссии.

"За выдачу этого документа подозреваемый получил 8000 долларов США", — рассказывают правоохранители.

Мужчине инкриминируют содействие в организации незаконной переправки лиц через государственную границу и служебное подделывание.

Напомним, что в Ивано-Франковске суд вынес приговор офицеру Нацгвардии, применившему физическое насилие к срочнику. Случилось это в местной части.

Также мы писали о том, что в Киевской области мужчина до смерти избил своего знакомого военного. За такой поступок злоумышленник проведет 15 лет за решеткой.