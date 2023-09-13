У Харківській області начальник військомату допомагав ухилянтям виїхати закордон

Начальнику військкомату на Харківщині повідомляють про підозру. Фото: Офіс Генерального прокурора / Telegram

Начальнику одного з регіональних територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки Харківської області повідомлено про підозру. Чоловік пропонував потенційним ухилянтам вирішити питання щодо організації незаконного переправлення за кордон.

Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора.

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За даними слідства, у вересні 2022 року полковник підписав та видав військовозобов’язаному підроблене тимчасове посвідчення з відміткою про непридатність до військової служби з виключенням його з військового обліку без фактичного проходження ним військово-лікарської комісії.

"За видачу цього документу підозрювний одержав 8 000 доларів США", — розповідають правоохоронці.

Чоловікові інкримінують сприяння в організації незаконного переправлення осіб через державний кордон та службове підроблення.

Нагадаємо, що в Івано-Франківську суд виніс вирок офіцеру Нацгвардії, який застосував фізичне насильство до строковика. Сталося це в місцевій частині.

Також ми писали про те, що у Київській області чоловік до смерті побив свого знайомого військового. За такий вчинок зловмисник проведе 15 років за ґратами.