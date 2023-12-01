В Харьковской области опасно передвигаться по дорогам — что это значит
В Харьковской области стало опасно передвигаться по дорогам. Это связано с циклоном, который пришел из Полтавской области.
Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.
Опасность на дорогах Харьковщины — что известно
По словам Синегубова, утром 1 декабря в Харьковскую область пришел циклон из Полтавской области, быстро охвативший большую часть региона. Это вызвало сильный снегопад, затруднивший движение на автомобильных дорогах.
"В результате на дорогах образовался гололед, что усложнило ситуацию. На главных дорогах задействовано 114 единиц специализированной техники, а на местных дорогах — еще 35", — сказал глава Харьковской ОВА.
Впрочем, Синегубов уточнил, что несмотря на погодные условия, проезд остается открытым. Текущие усилия направлены на устранение последствий шторма, включая повторную обработку опасных зон смесью песка и соли.
Напомним, что на Украину движется новый циклон со снегом, ветром и морозами. Он пройдет примерно в направлении Сумской области.
Добавим, циклон, который обусловил непогоду в Украине и вызвал сильные осадки в виде дождя и снега, сейчас за пределами страны.
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