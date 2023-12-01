В Харьковской области опасно передвигаться по дорогам — что это значит

Снегоуборочная машина на дорогах Харьковской области. Фото: Олег Синегубов

В Харьковской области стало опасно передвигаться по дорогам. Это связано с циклоном, который пришел из Полтавской области.

Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

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По словам Синегубова, утром 1 декабря в Харьковскую область пришел циклон из Полтавской области, быстро охвативший большую часть региона. Это вызвало сильный снегопад, затруднивший движение на автомобильных дорогах.



Снегоуборочная машина на дорогах Харьковской области. Фото: Олег Синегубов

"В результате на дорогах образовался гололед, что усложнило ситуацию. На главных дорогах задействовано 114 единиц специализированной техники, а на местных дорогах — еще 35", — сказал глава Харьковской ОВА.

Впрочем, Синегубов уточнил, что несмотря на погодные условия, проезд остается открытым. Текущие усилия направлены на устранение последствий шторма, включая повторную обработку опасных зон смесью песка и соли.

Сообщение о непогоде в Харьковской области. Фото: скриншот

Напомним, что на Украину движется новый циклон со снегом, ветром и морозами. Он пройдет примерно в направлении Сумской области.

Добавим, циклон, который обусловил непогоду в Украине и вызвал сильные осадки в виде дождя и снега, сейчас за пределами страны.