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У Харківській області небезпечно пересуватися дорогами — що це означає

1 грудня 2023 11:00
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
У Харківській області небезпечно пересуватися дорогами — що це означає
Снігоприбиральна машина на дорогах Харківщини. Фото: Олег Синєгубов
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

На Харківщині стало небезпечно пересуватися дорогами. Це пов'язано з циклоном, який прийшов із Полтавської області.

Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

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За словами Синєгубова, вранці 1 грудня до Харківської області прийшов циклон із Полтавської області, який швидко охопив більшу частину регіону. Це викликало сильний снігопад, який ускладнив рух на автомобільних дорогах.

Снігоприбиральна машина на дорогах Харківської області

Снігоприбиральна машина на дорогах Харківщини. Фото: Олег Синєгубов

"В результаті на дорогах утворилася ожеледь, що ускладнило ситуацію. На головних дорогах залучено 114 одиниць спеціалізованої техніки, а на місцевих дорогах ще 35", — сказав голова Харківської ОВА.

Проте Синєгубов уточнив, що попри погодні умови, проїзд залишається відкритим. Поточні зусилля спрямовані на усунення наслідків шторму, включаючи повторну обробку небезпечних зон сумішшю піску та солі.

Харківська область
Повідомлення про негоду в Харківській області. Фото: скриншот

Нагадаємо, що на Україну рухається новий циклон зі снігом, вітром та морозами. Він пройде приблизно у напрямку Сумської області.

Додамо, циклон, який зумовив негоду в Україні та спричинив сильні опади у вигляді дощу та снігу, зараз за межами країни.

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