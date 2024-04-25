В Харьковской области правоохранитель предлагал закрыть производство за 100 тыс. долларов
В Харьковской области работники Государственного бюро расследований завершили расследование в отношении чиновника одного из районных управлений правоохранительного органа региона и его сообщника. Фигуранты предлагали людям, которые проходили по делу о коллаборационной деятельности, закрыть уголовное производство за 100 тысяч долларов.
Об этом сообщила пресс-служба Государственного бюро расследований в четверг, 25 апреля.
Закрытие производства за 100 тыс. долларов
В настоящее время обвинительный акт направлен в суд.
"Досудебным расследованием установлено, что злоумышленники узнали, что один из их давних знакомых проверяется другим правоохранительным органом на причастность к коллаборационной деятельности. Они встретились с ним и предложили помощь в закрытии уголовного производства и, соответственно, избежание уголовной ответственности", — говорится в сообщении.
За свои "услуги" злоумышленники хотели 100 тысяч долларов. За эту сумму они обещали помочь не только ему, но еще двум фигурантам этого уголовного производства.
Чтобы склонить мужчин к предоставлению взятки, они даже распечатали выписку из Единого реестра досудебных расследований и рассказали, что в рамках указанного уголовного производства уже происходят процессуальные действия, осуществляется сбор доказательств и скоро им объявят подозрения.
После переговоров фигуранты согласились уменьшить сумму до 70 тыс. долларов. Они говорили, что большую часть должны передать своим коллегам, которые ведут расследование.
"На самом деле, по информации следствия, они вообще не планировали выполнять какие-либо действия, а просто таким образом хотели нажиться на мужчинах, поскольку знали, что производство должно быть закрыто из-за отсутствия состава преступления", — говорится в сообщении.
Двух должностных лиц обвиняют в законченном покушении на завладение чужим имуществом путем обмана и злоупотреблением доверием, по предварительному сговору группой лиц совершенное в особо крупных размерах.
Напомним, в Днепропетровской области разоблачили мэра и секретаря городского совета на взятке. Они хотели обогатиться на 30 тысяч долларов.
Также заместитель руководителя коммунальной службы, ответственной за дорожное хозяйство в районе Киева, потребовал взятку от жителя столицы за незаконное асфальтирование дороги в ее дом. Ему грозит до 10 лет тюрьмы.
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