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В Харьковской области правоохранитель предлагал закрыть производство за 100 тыс. долларов

25 апреля 2024 13:47
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
В Харьковской области правоохранитель предлагал закрыть производство за 100 тыс. долларов
Правоохранители и задержанный фигурант. Фото: ГБР
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

В Харьковской области работники Государственного бюро расследований завершили расследование в отношении чиновника одного из районных управлений правоохранительного органа региона и его сообщника. Фигуранты предлагали людям, которые проходили по делу о коллаборационной деятельности, закрыть уголовное производство за 100 тысяч долларов.

Об этом сообщила пресс-служба Государственного бюро расследований в четверг, 25 апреля.

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В настоящее время обвинительный акт направлен в суд.

"Досудебным расследованием установлено, что злоумышленники узнали, что один из их давних знакомых проверяется другим правоохранительным органом на причастность к коллаборационной деятельности. Они встретились с ним и предложили помощь в закрытии уголовного производства и, соответственно, избежание уголовной ответственности", — говорится в сообщении.

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Правоохранители и задержанный фигурант. Фото: ГБР

За свои "услуги" злоумышленники хотели 100 тысяч долларов. За эту сумму они обещали помочь не только ему, но еще двум фигурантам этого уголовного производства.

Чтобы склонить мужчин к предоставлению взятки, они даже распечатали выписку из Единого реестра досудебных расследований и рассказали, что в рамках указанного уголовного производства уже происходят процессуальные действия, осуществляется сбор доказательств и скоро им объявят подозрения.

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Правоохранитель и задержанный фигурант. Фото: ГБР

После переговоров фигуранты согласились уменьшить сумму до 70 тыс. долларов. Они говорили, что большую часть должны передать своим коллегам, которые ведут расследование.

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Сотрудник ГБР с деньгами, которые получил фигурант. Фото: ГБР

"На самом деле, по информации следствия, они вообще не планировали выполнять какие-либо действия, а просто таким образом хотели нажиться на мужчинах, поскольку знали, что производство должно быть закрыто из-за отсутствия состава преступления", — говорится в сообщении.

Двух должностных лиц обвиняют в законченном покушении на завладение чужим имуществом путем обмана и злоупотреблением доверием, по предварительному сговору группой лиц совершенное в особо крупных размерах.

Напомним, в Днепропетровской области разоблачили мэра и секретаря городского совета на взятке. Они хотели обогатиться на 30 тысяч долларов.

Также заместитель руководителя коммунальной службы, ответственной за дорожное хозяйство в районе Киева, потребовал взятку от жителя столицы за незаконное асфальтирование дороги в ее дом. Ему грозит до 10 лет тюрьмы.

ГБР
полиция
деньги
Харьковская область
Коллаборант

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