У Харківській області правоохоронець пропонував закрити провадження за 100 тис. доларів

Правоохоронці та затриманий фігурант. Фото: ДБР

У Харківській області працівники Державного бюро розслідувань завершили розслідування щодо посадовця одного з районних управлінь правоохоронного органу регіону та його спільника. Фігуранти пропонували людям, які проходили по справі щодо колабораційної діяльності, закрити кримінальне провадження за 100 тисяч доларів.

Про це повідомила пресслужба Державного бюро розслідувань у четвер, 25 квітня.

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Закриття провадження за 100 тис. доларів

Наразі обвинувальний акт направлено до суду.

"Досудовим розслідуванням встановлено, що зловмисники дізнались, що один з їхніх давніх знайомих перевіряється іншим правоохоронним органом на причетність до колабораційної діяльності. Вони зустрілись з ним та запропонували допомогу у закритті кримінального провадження та, відповідно, уникнення кримінальної відповідальності", — йдеться у повідомленні.

Правоохоронці та затриманий фігурант. Фото: ДБР

За свої "послуги" зловмисники хотіли 100 тис. доларів. За цю суму вони обіцяли допомогти не лише йому, а й ще двом фігурантам цього кримінального провадження.

Для того, аби схилити чоловіків до надання хабаря, вони навіть роздрукували витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань та розповіли, що у межах вказаного кримінального провадження вже відбуваються процесуальні дії, здійснюється збір доказів і скоро їм оголосять підозри.

Правоохоронець та затриманий фігурант. Фото: ДБР

Після переговорів фігуранти погодились зменшити суму до 70 тис. доларів. Вони говорили, що більшу частину мають передати своїм колегам, які ведуть розслідування.

Співробітник ДБР з грошима, які отримав фігурант. Фото: ДБР

"Насправді, за інформацією слідства, вони взагалі не планували виконувати якісь дії, а просто таким чином хотіли нажитися на чоловіках, оскільки знали, що провадження має бути закрите через відсутність складу злочину", — йдеться у повідомленні.

Двох посадовців звинувачують у закінченому замаху на заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживанням довірою, за попередньою змовою групою осіб вчинене в особливо великих розмірах.

Нагадаємо, у Дніпропетровській області викрили мера та секретаря міської ради на хабарі. Вони хотіли збагатитися на 30 тисяч доларів.

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