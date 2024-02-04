В Харьковской области прогремели мощные взрывы, ранен мужчина

Последствия обстрела Харьковской области. Фото: t.me/police_kh_region

Российские оккупанты в течение суток 4 февраля снова атаковали Харьковскую область. В результате атаки захватчиков ранен гражданский мужчина.

Об этом сообщает полиция Харьковской области.

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Обстрел Харьковской области

В течение суток оккупанты наносили удары по населенным пунктам Харьковского, Чугуевского и Купянского районов.

Последствия обстрела Харьковской области. Фото: t.me/police_kh_region

В селе Охримовка Чугуевского района захватчики повредили ангары и складские помещения агропредприятия, а также сельхозтехнику. Под ударом КАБов оказалось село Григоровка Купянского района. Зафиксированы повреждения частных домовладений.

Последствия обстрела Харьковской области. Фото: t.me/police_kh_region

В Глушковке Купянского района ранен мужчина 1997 года рождения. В настоящее время он находится в больнице.

"Из минометов военные России нанесли удары по селу Котляровка Купянского района. Под обстрелами Казачья Лопань, Огурцово, Малая Волчья, Песчаное, Синьковка, Ивановка, Кисловка, Колодязное, Купянск, Табаевка и другие населенные пункты", — говорится в сообщении.

Последствия обстрела Харьковской области. Фото: t.me/police_kh_region

Последствия обстрела Харьковской области. Фото: t.me/police_kh_region

Следователи открыли уголовные производства по факту нарушения законов и обычаев войны.

Пост полиции Харьковской области. Фото: скриншот

Напомним, российские захватчики нанесли удар по Полтавской области в пятницу, 2 февраля. В результате обстрела было повреждено зернохранилище.

Также мы писали, что российские оккупанты в субботу, 3 февраля, в очередной раз обстреляли Донецкую область. В результате атаки захватчиков ранен человек.