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У Харківській області пролунали потужні вибухи, поранено чоловіка

4 лютого 2024 12:47
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
У Харківській області пролунали потужні вибухи, поранено чоловіка
Наслідки обстрілу Харківської області. Фото: t.me/police_kh_region
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Російські окупанти протягом доби 4 лютого знову атакували Харківську область. Внаслідок атаки загарбників поранено цивільного чоловіка.

Про це повідомляє поліція Харківської області.

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Обстріл Харківської області

Протягом доби окупанти завдавали удари по населених пунктах Харківського, Чугуївського та Куп'янського районів.

Наслідки обстрілу Харківської області
Наслідки обстрілу Харківської області. Фото: t.me/police_kh_region

У селі Охримівка Чугуївського району загарбники пошкодили ангари та складські приміщення агропідприємства, а також сільгосптехніку. Під ударом КАБів опинилося село Григорівка Куп'янського району. Зафіксовано пошкодження приватних домоволодінь.

Наслідки обстрілу Харківської області
Наслідки обстрілу Харківської області. Фото: t.me/police_kh_region

У Глушківці Куп'янського району поранено чоловіка 1997 року народження. Наразі він перебуває у лікарні.

"З мінометів військові Росії нанесли удари по селу Котлярівка Куп’янського району. Під обстрілами Козача Лопань, Огірцеве, Мала Вовча, Піщане, Синьківка, Іванівка, Кислівка, Колодязне, Куп'янськ, Табаївка та інші населені пункти", — йдеться у повідомленні.

Наслідки обстрілу Харківської області
Наслідки обстрілу Харківської області. Фото: t.me/police_kh_region
Наслідки обстрілу Харківської області
Наслідки обстрілу Харківської області. Фото: t.me/police_kh_region

Слідчі відкрили кримінальні провадження за фактом порушення законів та звичаїв війни.

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Допис поліції Харківської області. Фото: скриншот

Нагадаємо, російські загарбники завдали удару по Полтавській області у п'ятницю, 2 лютого. Внаслідок обстрілу було пошкоджено зерносховище.

Також ми писали, що російські окупанти в суботу, 3 лютого, вкотре обстріляли Донецьку область. Внаслідок атаки загарбників поранено людину.

війна
поліція
Україна
Харківська область
обстріли
окупанти
поранення

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