У Харківській області пролунали потужні вибухи, поранено чоловіка
Російські окупанти протягом доби 4 лютого знову атакували Харківську область. Внаслідок атаки загарбників поранено цивільного чоловіка.
Про це повідомляє поліція Харківської області.
Обстріл Харківської області
Протягом доби окупанти завдавали удари по населених пунктах Харківського, Чугуївського та Куп'янського районів.
У селі Охримівка Чугуївського району загарбники пошкодили ангари та складські приміщення агропідприємства, а також сільгосптехніку. Під ударом КАБів опинилося село Григорівка Куп'янського району. Зафіксовано пошкодження приватних домоволодінь.
У Глушківці Куп'янського району поранено чоловіка 1997 року народження. Наразі він перебуває у лікарні.
"З мінометів військові Росії нанесли удари по селу Котлярівка Куп’янського району. Під обстрілами Козача Лопань, Огірцеве, Мала Вовча, Піщане, Синьківка, Іванівка, Кислівка, Колодязне, Куп'янськ, Табаївка та інші населені пункти", — йдеться у повідомленні.
Слідчі відкрили кримінальні провадження за фактом порушення законів та звичаїв війни.
Нагадаємо, російські загарбники завдали удару по Полтавській області у п'ятницю, 2 лютого. Внаслідок обстрілу було пошкоджено зерносховище.
Також ми писали, що російські окупанти в суботу, 3 лютого, вкотре обстріляли Донецьку область. Внаслідок атаки загарбників поранено людину.
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