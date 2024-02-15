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В Харьковской области сильные взрывы - ракеты на регион

15 февраля 2024 00:11
обновлено: 00:23
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
В Харьковской области сильные взрывы - ракеты на регион
Дым после сильного взрыва ночью. Фото: скриншот
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Взрывы в Харьковской области в четверг, 15 февраля, прогремели во время ракетной опасности. Воздушные силы предупреждали о ракете в летевшей на юг регионе.

О взрывах сообщают соцсети.

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По информации мониторинговых каналов, в Харьковской области были слышны взрывы.

Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Общественное новости"
Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Общественное новости"
Скриншот сообщения по телеграммам-канала "Харьков Life | Харьков"
Скриншот сообщения по телеграммам-канала "Харьков Life | Харьков"

В свою очередь бригадный генерал юстиции Сергей Мельник "Марсель" призвал жителей Харьковщины находиться в укрытиях.

Скриншот сообщения из телеграмм-канала бригадного генерала юстиции Сергея Мельника «Марсель»
Скриншот сообщения из телеграмм-канала бригадного генерала юстиции Сергея Мельника "Марсель"

Воздушные силы предупреждали о ракете в Харьковской области на юг.

Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Воздушные силы ВС Украины"
Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Воздушные силы ВС Украины"

Тем временем объявлена воздушная тревога в Харьковской, Донецкой и Днепропетровской областях.

Карта воздушной тревоги в Украине 15 февраля
Воздушная тревога в Украине. Фото: alerts.in.ua

Новость дополняется...

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