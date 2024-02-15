В Харьковской области сильные взрывы - ракеты на регион

Дым после сильного взрыва ночью. Фото: скриншот

Взрывы в Харьковской области в четверг, 15 февраля, прогремели во время ракетной опасности. Воздушные силы предупреждали о ракете в летевшей на юг регионе.

О взрывах сообщают соцсети.

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По информации мониторинговых каналов, в Харьковской области были слышны взрывы.

Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Общественное новости"

Скриншот сообщения по телеграммам-канала "Харьков Life | Харьков"

В свою очередь бригадный генерал юстиции Сергей Мельник "Марсель" призвал жителей Харьковщины находиться в укрытиях.

Скриншот сообщения из телеграмм-канала бригадного генерала юстиции Сергея Мельника "Марсель"

Воздушные силы предупреждали о ракете в Харьковской области на юг.

Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Воздушные силы ВС Украины"

Тем временем объявлена воздушная тревога в Харьковской, Донецкой и Днепропетровской областях.

Воздушная тревога в Украине. Фото: alerts.in.ua

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