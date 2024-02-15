В Харьковской области сильные взрывы - ракеты на регион
15 февраля 2024 00:11
обновлено: 00:23
Дым после сильного взрыва ночью. Фото: скриншот
Взрывы в Харьковской области в четверг, 15 февраля, прогремели во время ракетной опасности. Воздушные силы предупреждали о ракете в летевшей на юг регионе.
О взрывах сообщают соцсети.
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По информации мониторинговых каналов, в Харьковской области были слышны взрывы.
В свою очередь бригадный генерал юстиции Сергей Мельник "Марсель" призвал жителей Харьковщины находиться в укрытиях.
Воздушные силы предупреждали о ракете в Харьковской области на юг.
Тем временем объявлена воздушная тревога в Харьковской, Донецкой и Днепропетровской областях.
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