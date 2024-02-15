У Харківській області сильні вибухи — ракети на регіон

Дим після сильного вибуху вночі. Фото: скриншот

Вибухи в Харківській області в четвер, 15 лютого, прогриміли під час ракетної небезпеки. Повітряні сили попереджали про ракету в регіоні, що летіла на південь.

Про вибухи повідомляють соцмережі.

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За інформацією моніторингових каналів, у Харківській області було чути вибухи.

Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Суспільне новини"

Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Харьков Life | Харків"

Своєю чергою бригадний генерал юстиції Сергій Мельник "Марсель" закликав жителів Харківщини перебувати в укриттях.

Скриншот повідомлення з телеграм-каналу бригадного генерала юстиції Сергія Мельника "Марсель"

Повітряні сили попереджали про ракету в Харківській області курсом на південь.

Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Повітряні сили ЗС України"

Тим часом оголошено повітряну тривогу в Харківській, Донецькій та Дніпропетровській областях.

Повітряна тривога в Україні. Фото: alerts.in.ua

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