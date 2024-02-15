У Харківській області сильні вибухи — ракети на регіон
15 лютого 2024 00:11
оновлено: 00:23
Дим після сильного вибуху вночі. Фото: скриншот
Вибухи в Харківській області в четвер, 15 лютого, прогриміли під час ракетної небезпеки. Повітряні сили попереджали про ракету в регіоні, що летіла на південь.
Про вибухи повідомляють соцмережі.
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За інформацією моніторингових каналів, у Харківській області було чути вибухи.
Своєю чергою бригадний генерал юстиції Сергій Мельник "Марсель" закликав жителів Харківщини перебувати в укриттях.
Повітряні сили попереджали про ракету в Харківській області курсом на південь.
Тим часом оголошено повітряну тривогу в Харківській, Донецькій та Дніпропетровській областях.
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