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В Харьковской области служитель УПЦ МП оправдывал агрессию РФ

18 мая 2023 14:43
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
В Харьковской области служитель УПЦ МП оправдывал агрессию РФ
Разоблачение служителя УПЦ МП. Фото: Харьковская областная прокуратура
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

Изюмская окружная прокуратура Харьковской области сообщила подозрение служителю УПЦ МП. Он оправдывает агрессию России против Украины с использованием СМИ.

Об этом сообщает Харьковская областная прокуратура.

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В соответствии с результатами предварительного расследования, руководитель одной из религиозных общин УПЦ МП в Изюмском районе публично поддерживал действия страны, участвующей в военном конфликте. В августе предыдущего года, когда Изюмщина находилась под оккупацией, он дал интервью российским журналистам, в котором отрицал военное вторжение России и выступал в защиту её действий.

Во время своего общения с прессой, он называл конфликт между Россией и Украиной "военной операцией". Он также заявил, что его религиозная община признаёт только русскую церковь. 

В дополнение к этому, подозреваемый принижал значение действий украинских военных и возводил в высокий ранг российских солдат в своих комментариях.

Напомним, что с территории Киево-Печерской лавры 30 марта, в багажнике машины пытались вывезти икону. Правоохранители помешали этому.

Так, на выезде с территории Киево-Печерской лавры правоохранители остановили легковой автомобиль. При осмотре машины в багажнике была обнаружена икона. Представитель заповедника сообщил, что ее вывозить нельзя, и после того, как икона была возвращена в Лавру, машину выпустили с территории.

Также мы писали, что сотни прихожан храмов Киево-Печерской Лавры, которые арендовали представители Украинской православной церкви МП, посетили последнюю службу данной конфессии в среду 29 марта.

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