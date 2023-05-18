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У Харківській області служитель УПЦ МП виправдовував агресію РФ

18 травня 2023 14:43
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
У Харківській області служитель УПЦ МП виправдовував агресію РФ
Викриття служителя УПЦ МП. Фото: Харківська обласна прокуратура
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

Ізюмська окружна прокуратура Харківської області повідомила підозру служителю УПЦ МП . Він виправдовує агресію Росії проти України із використанням ЗМІ.

Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура.

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Матеріали слідства

Відповідно до результатів попереднього розслідування, керівник однієї з релігійних громад УПЦ МП в Ізюмському районі публічно підтримував дії країни, яка брала участь у військовому конфлікті. У серпні попереднього року, коли Ізюмщина перебувала під окупацією, він дав інтерв'ю російським журналістам, у якому заперечував військове вторгнення Росії та виступав на захист її дій.

Під час свого спілкування з пресою він називав конфлікт між Росією та Україною "військовою операцією". Він також заявив, що його релігійна громада визнає лише російську церкву.

На додаток до цього, підозрюваний принижував значення дій українських військових та зводив у високий ранг російських солдатів у своїх коментарях.

Нагадаємо, що з території Києво-Печерської лаври 30 березня у багажнику машини намагалися вивезти ікону. Правоохоронці завадили цьому.

На виїзді з території Києво-Печерської лаври правоохоронці зупинили легковий автомобіль. Під час огляду машини у багажнику було виявлено ікону. Представник заповідника повідомив, що її вивозити не можна, і після того, як ікону повернули до Лаври, машину випустили з території.

Також ми писали, що сотні парафіян храмів Києво-Печерської Лаври, які орендували представники Української православної церкви МП, відвідали останню службу цієї конфесії у середу 29 березня.

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