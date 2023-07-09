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В Харьковской области произошло смертельное ДТП: погиб военный

9 июля 2023 16:32
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
В Харьковской области произошло смертельное ДТП: погиб военный
ДТП в Харьковской области. Фото: facebook.com/police.kharkov
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

В Изюмском районе Харьковской области произошло смертельное ДТП. В результате аварии погиб военный.

Об этом сообщает полиция Харьковской области.

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ДТП в Харьковской области

Сегодня, 9 июля, около 8:50 вблизи села Волохов Яр на автодороге "Киев-Харьков-Довжанский" столкнулись три автомобиля: Renault Mеgane, Fiat Tipo и Mercedes. В результате ДТП погиб 38-летний водитель Fiat Tipo. Как оказалось, он был военным. Также с травмами в больницу госпитализировали 44-летнего мужчину и его 20-летнюю дочь.

"В результате ДТП погиб водитель. Он был военным. Еще двух человек госпитализировали. Это гражданские, сейчас они в больнице скорой помощи в Харькове. Мужчина получил ушибы и сотрясение мозга, девушка — сотрясение мозга и перелом челюсти", — рассказал директор Центра экстренной медпомощи Виктор Забашта для издания "Суспільне Харків".

ДТП
ДТП в Харьковской области. Фото: facebook.com/police.kharkov
ДТП
ДТП в Харьковской области. Фото: facebook.com/police.kharkov
ДТП
ДТП в Харьковской области. Фото: facebook.com/police.kharkov
ДТП
ДТП в Харьковской области. Фото: facebook.com/police.kharkov
ДТП
ДТП в Харьковской области. Фото: facebook.com/police.kharkov

Правоохранителями решается вопрос об открытии уголовного производства по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.

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Пост полиции Харьковской области. Фото: скриншот

Напомним, в ночь на 8 июля в Черкасской области в ДТП попал рейсовый автобус. Пострадали 23 человека.

Также мы писали, что 8 июля, около 08:00, на улице Святослава Рихтера в Одессе произошло смертельное ДТП. В результате аварии погиб местный житель 1955 года рождения.

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